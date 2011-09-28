Industria anuncia que congelará el recibo de la luz en octubre
El Ministerio pretende aplicar una bajada en los peajes eléctricos para compensar el encarecimiento de la energía.
FACUA.org
España-28/09/2011
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El Ministerio de Industria ha anunciado que congelará la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en octubre, a pesar de la subida registrada en la subasta de electricidad de ayer entre comercializadoras, según han indicado a Europa Press fuentes del departamento dirigido por Miguel Sebastián.