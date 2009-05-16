Industria aprueba una nueva norma para regular las estimaciones en el consumo eléctrico
FACUA advierte que la resolución podría garantizar que las eléctricas devuelvan en toda España las cantidades millonarias cobradas irregularmente en enero y febrero.
FACUA.org
España-16/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz, firmó el viernes una resolución que establece el procedimiento de facturación con estimación de consumo de energía eléctrica y su regularización con lecturas reale