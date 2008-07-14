Industria prohibirá ofertas de banda ancha que no garanticen el 80% de la velocidad anunciada
El ministro de Industria dice que quiere "terminar con la proliferación de ofertas de alta velocidad que no se cumplen".
FACUA.org
España-14/07/2008
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene previsto prohibir aquellas ofertas de banda ancha que no garanticen a los usuarios el 80% de la velocidad anunciada, anunció hoy el titular del departamento, Miguel Sebastián.
Así se contempla en el borrador