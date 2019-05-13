Inician expediente sancionador a Mediaset y RTVE por superar el tiempo permitido para autopromociones
La CNMC ha detectado infracciones en los canales Cuatro, Energy, Divinity y Telecinco, así como en La 1, La 2, Teledeporte, 24 Horas y Clan TV entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.
FACUA.org
España-13/05/2019
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Imagen: Mediaset.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Mediaset, SA y Radio Televisión Española (Crtve) por una posible vulneración de los artículos 13.2, y en el caso de la cadena privada además por inf