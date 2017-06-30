Más noticiasEl propietario del restaurante ha sido multado

Intervenidos 2.200 kilos de alimentos en mal estado de un restaurante del barrio de Salamanca de Madrid

Las condiciones del transporte de los alimentos incumplían la normativa vigente. Los alimentos fueron destruidos para evitar riesgos higiénico-sanitarios.

Europa Press
Madrid-30/06/2017
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Agentes de la Policía Municipal de Madrid ha intervenido 2.200 kilos de alimentos en mal estado de un restaurante del distrito de Salamanca, ha informado la Policía en su cuenta de Twitter.

La intervención policial tuvo lugar después de que unos agentes agentes

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