Intervenidos 2.200 kilos de alimentos en mal estado de un restaurante del barrio de Salamanca de Madrid
Las condiciones del transporte de los alimentos incumplían la normativa vigente. Los alimentos fueron destruidos para evitar riesgos higiénico-sanitarios.
Europa Press
Madrid-30/06/2017
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Así interceptó la Policía Municipal de Madrid los alimentos. | Imagen: Policía de Madrid
Agentes de la Policía Municipal de Madrid ha intervenido 2.200 kilos de alimentos en mal estado de un restaurante del distrito de Salamanca, ha informado la Policía en su cuenta de Twitter.
La intervención policial tuvo lugar después de que unos agentes agentes