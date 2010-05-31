Intervenidos en Leganés unos 11.000 cosméticos falsificados de marca que podían provocar alergia
Los artículos decomisados procedían de China donde se elaboraban sin seguir las reglamentaciones técnico-sanitarias de los productos destinados al consumo humano.
FACUA.org
Madrid-31/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agentes de Policía Nacional, junto con la Policía Municipal de Madrid, han intervenido 10.821 cosméticos falsificados de Loreal, Clinique, Chanel, Boss, Lancome, Estee Lauder, Dior, Shiseido y Givenchy, que podían provocar todo tipo de reacciones alérgicas, inf