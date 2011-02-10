Intervienen 1,2 toneladas de boquerones inmaduros destinados a mercados de Sevilla, Córdoba y Málaga
La Guardia Civil advierte de que existe un riesgo sanitario porque este pescado, cuya comercialización es ilegal, llega al consumidor sin pasar ningún control sanitario.
FACUA.org
Andalucía-10/02/2011
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Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han procedido a la intervención en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de 1.237 kilogramos de boquerones con talla inferior a la reglamentaria, cuyo destino final eran mercados de las provinc