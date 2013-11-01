Nuestras accionesTras intentos de suplantar su identidad

Inundan de miles seguidores falsos la cuenta de Twitter del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW

La compra de seguidores es una fórmula utilizada para aparentar popularidad o provocar descrédito en terceros, sacando a la luz que supuestamente han pagado por ellos. Twitter se desentiende de las denuncias.

FACUA.org
España-01/11/2013
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Tras intentos de suplantar su identidad, la cuenta de Twitter del portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, está siendo objeto de una plaga de miles de seguidores falsos con el objeto de desacreditarle.

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