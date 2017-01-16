Investigada por estafar 300.000 euros a una anciana la 'vidente' Pepita Vilallonga
La víctima, que aceptó someterse a algunos rituales por el supuesto control psicológico que ejercían sobre ella, es una señora de 77 años con un trastorno de personalidad.
FACUA.org
España-16/01/2017
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Captura de pantalla del canal de youtube de Pepita Vilallonga.
La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional investiga a la vidente Pepita Vilallonga y a cuatro colaboradores de su tienda esotérica de Barcelona (Gabinete de Futurología de Pepita Villalonga) acusados de estafar 300.000 euros a una anciana de 77 a&