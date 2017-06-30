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Investigan en Sevilla a un falso abogado que gestionó "multitud" de reclamaciones por cláusulas suelo

El Colegio de Abogados de la capital andaluza certifica al juez que el investigado no consta en sus archivos como letrado. El número de afectados "puede ser importante".

Europa Press
Sevilla-30/06/2017
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El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha citado como investigado a un falso abogado que habría gestionado «multitud» de reclamaciones por cláusulas suelo, principalmen

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