iPhone 6 explota en un bolsillo de un usuario estadounidense y le causa quemaduras de segundo grado
Si bien este tipo de reacciones se conocen cuando se usan cargadores alternativos, en esta ocasión el terminal explotó sin estar conectado a la corriente.
FACUA.org / Europa Press
América-20/10/2014
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Un hombre de Arizona, en Estados Unidos, sufrió el pasado fin de semana un accidente con el nuevo modelo de móvil de Apple, el iPhone 6. El dispositivo explotó en el bolsillo de su pantalón mientras paseaba en bicicleta provocándole quemaduras de segundo grado e