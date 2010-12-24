Italia actúa contra el fraude de las Power Balance con una multa veintitrés veces superior a la impuesta en España
Hace casi un mes, FACUA solicitó la resolución sancionadora a la Junta de Andalucía con el objeto de recurrirla, pero todavía no ha recibido respuesta.
FACUA.org
Europa-24/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) de Italia ha actuado contra el fraude de las pulseras Power Balance con una multa veintitrés veces superior a la única hasta la fecha impuesta en España.
La Auto