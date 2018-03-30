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Italia multa a Goldcar por entregar los coches con desperfectos que después cobraba a los usuarios

La Autoridad de la Competencia del Mercado le impone una nueva sanción, de 680.000 euros, por prácticas comerciales desleales

FACUA.org
Internacional-30/03/2018
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La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato de Italia (AGCM) ha impuesto una nueva multa de 680.000 euros a la empresa de alquiler de coches Goldcar por prácticas comerciales desleales.

El Centro Europeo del Consumidor ha informado de que la admini

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