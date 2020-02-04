Italia multa a Vodafone, TIM, Fastweb y Wind Tre por pactar incrementos de precios en las facturas
En total las sanciones ascienden a los 228 millones: 114,4 millones de euros a TIM, 59,9 millones a Vodafone, 38,9 millones a Wind Tre y 14,8 millones a Fastweb.
Europa Press
Europa-04/02/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCM) ha multado a las empresas de telecomunicaciones Vodafone, Telecom Italia (TIM), Fastweb y Wind Tre con 228 millones de euros por haber pactado incrementos de precios en las facturas de telefonía, según anunci&oacut