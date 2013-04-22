Jazztel es la reina del spam telefónico, según las denuncias de los consumidores en FACUA
La asociación facilita un modelo de reclamación para denunciar estas prácticas ante la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
España-22/04/2013
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Jazztel protagoniza el 44% de las quejas recibidas en FACUA en relación a llamadas comerciales molestas.
Jazztel es la reina del spam telef�ónico. La compañía de telecomunicaciones protagoniza el 44% de las quejas recibidas en FACUA-Consumidores en Acción en relación a llamadas comerciales molestas.
En segundo lugar, Movistar, mencionada por el 9% de los cons