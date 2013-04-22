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Jazztel es la reina del spam telefónico, según las denuncias de los consumidores en FACUA

La asociación facilita un modelo de reclamación para denunciar estas prácticas ante la Agencia Española de Protección de Datos.

FACUA.org
España-22/04/2013
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Jazztel es la reina del spam telefónico. La compañía de telecomunicaciones protagoniza el 44% de las quejas recibidas en FACUA-Consumidores en Acción en relación a llamadas comerciales molestas.

En segundo lugar, Movistar, mencionada por el 9% de los cons

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