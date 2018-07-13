Johnson & Johnson, condenada a pagar más de 4.600 millones de dólares por 22 casos de cáncer de ovarios
Un jurado estadounidense ha ordenado a la multinacional a indemnizar con dicha cantidad a veintidós mujeres que sufrieron esta enfermedad y a sus familias por haber usado polvos de talco que contenían amianto.
FACUA.org
América-13/07/2018
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La multinacional defiende que sus productos no contienen amianto ni son cancerígenos. | Imagen: flickr.com/jeepersmedia (CC BY 2.0).
Un jurado de Misuri (Estados Unidos) ha condenado a Johnson & Johnson a pagar 4.690 millones de dólares a veintidós mujeres estadounidenses que padecieron cáncer de ovarios y a sus familias por haber usado sus polvos de talco que contenían amianto desde 1970.<