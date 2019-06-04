José Manuel Núñez, elegido presidente de FACUA Extremadura
La asociación celebró su primera Asamblea General de Socios el pasado sábado 1 de junio, donde también se aprobaron los Presupuestos para 2019 y el cambio de domicilio social.
FACUA.org
Extremadura-04/06/2019
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FACUA Extremadura ha celebrado este sábado 1 de junio su primera Asamblea General de Socios, en un acto que tuvo lugar en el Centro de Ocio de Joven El Economato, en Mérida. José Manuel Núñez fue elegido por unanimidad como presidente de la asoc