JP Morgan pagará una multa de 283 millones en EE UU por ocultar información a sus clientes
El banco no indicó que le daba prioridad a sus intereses en cartera sobre otros fondos.
Europa Press
Internacional-21/12/2015
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El banco estadounidense JP Morgan Chase ha reconocido las irregularidades por las que ha sido multado en EE UU. | Imagen: flickr.com/dragonflyeye (CC BY-SA 2.0)
El banco estadounidense JP Morgan Chase ha sido condenado al pago de una multa de 307 millones de dólares (283 millones de euros) a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por no haber revelado a sus clientes que les dirigía a s