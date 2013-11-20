Más noticiasEl mayor pacto de la historia del país

JPMorgan acuerda con EEUU pagar 9.606 millones por cerrar la investigación por las hipotecas basura

No exime al banco estadounidense ni a sus empleados de cualquier cargo criminal al que puedan enfrentarse por esta causa.

FACUA.org
América-20/11/2013
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El banco estadounidense JPMorgan ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que se compromete a pagar 13.000 millones de dólares (9.606 millones de euros) para concluir las investigaciones por el fraude de las hipotecas subprime, según informó el

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