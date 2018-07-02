Junio finalizó con la factura de la luz más cara en lo que va de año, según el análisis de FACUA
La asociación reclama al Gobierno que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.
FACUA.org
España-02/07/2018
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Junio finalizó con la factura de la luz más cara en lo que va de año, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Entre el 1 y el 30 del mes el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC experimentó otra