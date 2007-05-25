Juppé dice que hay que "inspirarse" en la suspensión alemana de la autorización al maíz transgénico MON810
"Se acaba de descubrir que la secreción de la toxina que se supone debe matar al insecto que ataca al maíz no ocurre como esperábamos", asegura el ministro francés de la Ecología y del Desarrollo.
FACUA.org
Europa-25/05/2007
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Alain Juppé, ministro francés de la Ecología y del Desarrollo, señala en una entrevista concedida al diario galo Le Parisien que «hay que inspirarse» en la reciente «suspensión de la autorización» del maíz transgé