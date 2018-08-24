La Academia de Cine pide que el precio de las entradas beneficie a los espectadores, no a los exhibidores
La entidad se reunirá con las salas de cine ya que quieren evitar además "agravios comparativos" entre distintas ciudades, dada la diferencia en el precio de las entradas en diferentes lugares de España.
FACUA.org / Agencias
España-24/08/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Sede de la Academia de Cine. | Imagen: Europa Press.
La Academia de Cine pidió este jueves que sean «los espectadores» y no «los exhibidores» lo beneficiados de la rebaja del IVA al 10% para las entradas a la gran pantalla, después de que el ministro de Cultura, José Guirao, y la organizaci&oa