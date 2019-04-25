La actualización de mayo de Windows 10 se bloquea si detecta un dispositivo USB o tarjeta SD conectados
Microsoft ha asegurado que desconectar las unidades de almacenamiento externas permite que la instalación se reinicie y finalice sin ningún problema.
Europa Press
España-25/04/2019
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Imagen: Europa Press
La actualización de mayo de 2019 de Windows 10 ha empezado a distribuirse, pero puede dar problemas en algunos equipos si estos tienen conectado un dispositivo USB o una tarjeta SD en el momento de la actualización.
Algunos ordenadores pueden mostrar el mensaje de error «