La Aemps alerta de la retirada del mercado del cosmético Dolebalm por contaminación bacteriana

Están afectadas todas las unidades pertenecientes al lote U01 del producto, que se presentan en tarros de 1.000 y 250 mililitros y tubos de 200 y 60 mililitros.

España-09/03/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de la comercialización y la retirada del mercado del cosmético Dolebalm, de la marca Pirinherbsan, por contaminación bacteriana.

La Agencia ha señalado en un

