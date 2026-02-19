Más noticias

La Aemps alerta de un nuevo lote falsificado del test de autodiagnóstico para la Covid-19 y gripe A y B fabricado por Safecare Biotech

La empresa fabricante ha confirmado que el lote FCO2023020312 con referencia FCO-6032 es falso, mientras que el número de lote original es FCO20230203.

España-19/02/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la detección de un nuevo lote falsificado del test de autodiagnóstico Covid-19 y gripe A+B fabricado por Safecare Biotech.

En concreto, la Agencia ha señalado en una nota informativa publicada el

