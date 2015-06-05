La Aemps alerta para la retirada de un lote completo del medicamento Gemcitabina Hospira 2000 mg
Se trata de un fármaco de uso hospitalario utilizado para quimioterapia. Se ha detectado en Francia una unidad sin tapón elastómetro.
FACUA.org
España-05/06/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha lanzado una alerta para la retirada del mercado y devolución al laboratorio por los cauces habituales del lote B128941AAZ del medicamento para quimioterapia Gemcitabina 2000 mg en concretado para solución p