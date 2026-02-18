Más noticias

La Aemps informa de un error en el montaje de determinadas sillas de ruedas eléctricas M3 Corpus y M5 Corpus de la empresa Permobil AB

En concreto, están afectados las sillas con los números de serie 486000736 y 486000744 del modelo M5 Corpus, y los números 428002063 y 428002067 del modelo M3 Corpus. Ensambladas entre el 10 y el 25 de julio de 2025.

España-18/02/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del montaje incorrecto de un casquillo instalado en el respaldo de determinadas sillas eléctricas de los modelos M3 Corpus y M5 Corpus de la empresa sueca Permobil AB. Este error podría reducir la integridad estructu

