La Aemps ordena la retirada del mercado de dos lotes de blanqueadores dentales 7D WhiteTeeth Whitening Strips y Teeth Whitening Pen
La Agencia señala que contienen varios ingredientes en concentraciones superiores a las permitidas para los productos bucales, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.
FACUA.org
España-12/10/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado el cese de comercialización, la retirada y la recuperación del mercado de blanqueadores dentales 7D WhiteTeeth Whitening Strips y Teeth Whitening Pen