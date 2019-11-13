La AEPD establece que navegar por una web puede considerarse una aceptación implícita de las 'cookies'
Para poder hacer esto, las páginas deben incluir un botón para que el usuario pueda retirar el consentimiento en cualquier momento, entre otras condiciones.
FACUA.org
España-13/11/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y miembros de la industria digital como Adigital, Anunciantes, Autocontrol e IAB Spain han publicado una nueva guía sobre el uso de