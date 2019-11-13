La AEPD establece que navegar por una web puede considerarse una aceptación implícita de las 'cookies'

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España-13/11/2019
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y miembros de la industria digital como Adigital, Anunciantes, Autocontrol e IAB Spain han publicado una nueva guía sobre el uso de

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