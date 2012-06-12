La AEPD multa a Vodafone con 50.000 euros por infringir la ley de protección de datos
La compañía no evitó que un tercero modificará los datos personales y de facturación de un cliente sin su autorización .
FACUA.org
España-12/06/2012
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le ha impuesto a Vodafone España una multa de 50.000 euros por una infracción grave de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal al no evitar que un tercero modificará sin su autorizaci