La AEPD multa con 250.000 euros a La Liga por la aplicación que usa el micrófono de los móviles
La resolución considera que la app debe informar a los usuarios de que su teléfono será utilizado con ese propósito cada vez que active el micrófono.
Europa Press
España-12/06/2019
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