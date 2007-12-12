La AEPD requiere a los buscadores que limiten la conservación de datos y desarrollen cláusulas informativas útiles
Ha publicado el informe con las conclusiones sobre el análisis de las políticas de privacidad de los principales buscadores de Internet.
FACUA.org
España-12/12/2007
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La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado hoy el informe en el que se recogen las principales observaciones de la AEPD en relación con la adecuación a la normativa española de protección de datos de las políticas de recogida, conserva