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La Aesan alerta de la presencia de Listeria en salmón ahumado de las marcas Skandia, Gourmet, Carrefour y Tora

Según la información facilitada, los productos se han distribuido en casi todo el territorio nacional.

FACUA.org
España-07/04/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía y de Murcia relativa a la la presencia de

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