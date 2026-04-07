La Aesan alerta de la presencia de Listeria en salmón ahumado de las marcas Skandia, Gourmet, Carrefour y Tora
Según la información facilitada, los productos se han distribuido en casi todo el territorio nacional.
FACUA.org
España-07/04/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía y de Murcia relativa a la la presencia de