Más noticias

La Aesan alerta del riesgo de asfixia al ingerir unas gominolas de gelatina Hello Kitty de la marca Sanrio

El producto afectado se llama Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak y tiene fecha de caducidad para el 11 de junio de 2026.

FACUA.org
España-23/02/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos en relación al riesgo de asfixia existente en gominolas de la m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos