La Algaba abre una Oficina Municipal de Información al Consumidor atendida por FACUA Sevilla
Este servicio a los consumidores de La Algaba se pone en marcha en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación.
FACUA.org
Sevilla-13/02/2002
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La Algaba cuenta desde hoy con una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendida por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA. Este servicio a los consumidores de la localidad se pone en marcha en el marco del convenio de prestación de servic