La aplicación de mensajería Telegram deja de dar soporte a versiones de Android inferiores a 4.0
Las versiones que se quedan fuera suponen menos de un dos por ciento de los usuarios del mercado de este sistema operativo, cerca de 20 millones de dispositivos.
Europa Press
Internacional-06/01/2017
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Telegram dejará de funcionar para versiones antiguas de Android. La aplicación de mensajería ha actualizado sus condiciones y ha anunciado que deja de dar soporte a Android 2.2, 2.3 y 3.0, siendo Android Ice Cream (4.0) el requisito mínimo para poder utilizar Tel