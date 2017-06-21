La Asamblea de socios de FACUA Granada elige a María del Mar Solera nueva presidenta de la asociación
Luis Romero, hasta ahora presidente de FACUA Granada, seguirá formando parte de la junta directiva como vocal, tras haber dado un importante impulso a la asociación durante su gestión.
FACUA.org
Granada-21/06/2017
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FACUA Granada ha celebrado este martes su Asamblea anual de socios, con la presencia de la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz. En la asamblea se ha elegido una nueva junta directiva, en la que Mª del Mar Solera será la nueva presidenta de