La aseguradora Metlife negó la cobertura por fractura a un usuario al considerar que no era "complicada"
El afectado requirió de intervención quirúrgica y la colocación de dos clavos. Finalmente, FACUA Málaga ha conseguido que la compañía le indemnice con 850 euros.
FACUA.org
Málaga-07/01/2020
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Imagen: Metlife.es
Tras la actuación de FACUA Málaga, la aseguradora Metlife ha indemnizado con 850 euros a un usuario que sufrió una fractura que requirió de intervención quirúrgica y la colocación de dos clavos. Inicialmente, la compañía se negó