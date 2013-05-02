La Audiencia balear anula por "abusivos" los intereses de demora de hasta el 25% de varias hipotecas
Se trata de contratos suscritos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el Banco Popular y La Caixa.
FACUA.org
Baleares-02/05/2013
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La Audiencia de Baleares ha anulado por «abusivos» los intereses de demora de hasta el 25% de varias hipotecas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el Banco Popular y La Caixa (ahora CaixaBank). La resolución judicial arremete contra las cláusulas que «s