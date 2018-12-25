La Audiencia de Barcelona condena a Cofidis por usura al cobrar unos intereses del 86% a un cliente
El tribunal declara nulo el contrato de un préstamo de más de 5.500 euros que solicitó el usuario a la compañía, que le acabó requiriendo la devolución de más de 10.300 euros. Los intereses del crédito ascendieron a más de 4.700 euros.
FACUA.org
España-25/12/2018
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La Audiencia de Barcelona ha condenado Cofidis por «usura» al cobrar unos intereses del 86% a un cliente. La sección número 16 de la Audiencia ha aceptado el recurso del usuario contra una sentencia previa que le condenaba a pagar 4.740 euros en intereses no satisfechos por