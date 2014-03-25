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La Audiencia de Cantabria anula la cláusula que permitió a Telefónica cobrar la identificación de llamada

FACUA denunció a la compañía ante las administraciones competentes en agosto de 2008. En Andalucía sólo se produjo una pequeña multa.

FACUA.org
Cantabria-25/03/2014
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La Audiencia Provincial de Cantabria ha anulado la cláusula que permitió a Telefónica cobrar la identificación de llamada ya que, según entiende el tribunal, no ha podido acreditar que contrató el servicio con cada uno de sus clientes.

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