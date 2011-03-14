La Audiencia de Madrid juzga a nueve acusados de estafar a personas endeudadas
Ofertaban en todo el territorio nacional dinero rápido para aquéllos a quienes bancos o instituciones financieras, por carencia de garantías suficientes, no se lo entregaban.
FACUA.org
España-14/03/2011
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La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de este martes a nueve acusados de un delito de estafa que habrían cometido al prometer a personas endeudadas que solucionarían sus problemas económicos.
En el banquillo de los acusados se sentarán Jo