La Audiencia de Pontevedra descarta "cosa juzgada" en una reclamación por las cláusulas suelo
En una sentencia, acuerda condenar a la entidad financiera Abanca a abonar a los afectados las cantidades indebidamente satisfechas desde la fecha de la firma del préstamo hipotecario.
FACUA.org / Europa Press
España-06/02/2017
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La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una sentencia, de fecha 11 de enero de 2017, en la que rechaza la posibilidad de apreciar cosa juzgada o pérdida sobrevenida del objeto en una demanda presentada por un afectado por las cláusulas suelo.
El fallo aplica el dicta