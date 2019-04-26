La Audiencia Nacional condena a hasta cuatro años de cárcel a la excúpula de Banco de Valencia
Afirma que la gestión fue "desastrosa" en operaciones inmobiliarias "absolutamente arriesgadas" sin control previo.
Europa Press
Comunitat Valenciana-26/04/2019
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Antigua sede del Banco de Valencia. | Imagen: Europa Press
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra a cuatro a�ños de cárcel por una serie de operaciones inmobiliarias que causaron un perjuicio de 198 millones de euros a