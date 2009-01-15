La Audiencia Nacional confirma la decisión de la CMT de abrir el mercado de telefonía móvil
Los tres principales operadores con concesión de redes móviles propias estarán obligados a negociar con las que carecen de ellas.
FACUA.org
España-15/01/2009
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La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de abrir el mercado de telefonía móvil a los llamados operadores virtuales, según