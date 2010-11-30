La Audiencia Nacional confirma la expulsión de Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores del INC
FACUA celebra la sentencia y espera que Ausbanc no vuelva a ser admitida ya que es un negocio financiado por la banca.
FACUA.org
España-30/11/2010
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La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores del Instituto Nacional del Consumo (INC) por realizar una «publicidad comercial y no meramente informativa».
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