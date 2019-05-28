La Audiencia Nacional confirma multas por 19,4 millones de euros a un cártel de concesionarios
La CNMC impuso en 2015 sanciones por un total de 41 millones de euros a casi cien empresas ligadas a la venta de vehículos por pactar precios, entre las que se incluyen Audi, Volkswagen y Seat.
FACUA.org
España-28/05/2019
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La Audiencia Nacional ha empezado a confirmar las multas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a casi cien empresas ligadas a la venta de vehículos, entre las que se incluyen Audi, Volkswagen y Seat, por formar varios cárteles para pa