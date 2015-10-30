La Audiencia Nacional decide que un despacho de abogados no puede crear una asociación sólo para litigar
El tribunal indica, en el auto que archiva la denuncia contra la adjudicación de Catalunya Banc a BBVA, que sólo las asociaciones de consumidores legalmente registradas tienen legitimación para hacerlo.
FACUA.org / Europa Press
España-30/10/2015
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La Audiencia Nacional ha dictaminado en un auto que las asociaciones creadas por un despacho de abogado con el único fin de acudir a tribunales no están legitimadas para hacerlo. | Imagen: Europa Press
La Audiencia Nacional ha dictaminado en un auto que las asociaciones creadas por un despacho de abogado con el único fin de acudir a tribunales no están legitimadas para hacerlo y que sólo las asociaciones de consumidores legalmente registradas pueden litigar.
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