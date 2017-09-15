La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por delito continuado de blanqueo de capitales
La entidad captaba dinero de grupos criminales a los que se les ayudaba a "ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países, y transferir mayoritariamente a China".
FACUA.org
Internacional-15/09/2017
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La Audiencia Nacional ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe SA (ICBC Luxemburgo) como persona jurídica, por su presunta participación en delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 302.2 del Códi