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La Audiencia Provincial de Madrid confirma que enlazar a redes P2P no es delito

Exista o no ánimo de lucro, ya que al no haber comunicación pública, no se infringe el Código Penal.

FACUA.org
España-18/09/2008
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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en sentencia firme que enlazar a redes de intercambio de archivos peer to peer (P2P) no es delito. Confirma así una sentencia de un juzgado de instrucción sobre las actuaciones que se seguían contra la web Sharemula, que

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